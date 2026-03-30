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  • Prestazioni che superano nuovi limiti
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Fuori produzione

X-tremeVision G-forceResistenza alle vibrazioni fino a 10 g

9005XVGB1

3.5
| (23) Recensioni
Prestazioni che superano nuovi limiti
Le lampade per auto Philips X-tremeVision G-force HB3 sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una maggiore luminosità fino al 130% e un fascio luminoso più potente. Migliore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 130% di luce più chiara

Prestazioni che superano nuovi limiti

  • Tipo di lampada: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Test di resistenza alle vibrazioni fino a 10 g

  • Fino al 130% di luminosità in più

  • Numero di lampadine: 1

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino al 130%

Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante in lontananza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips X-tremeVision G-force migliora la tua visibilità con una luminosità in più fino al 130%. In questo modo, puoi riconoscere in anticipo ostacoli ed eventuali e potenziali pericoli rispetto a qualsiasi altra lampada per fari alogena.

Una delle lampadine più luminose: prestazioni eccellenti

Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione fino a 13 bar del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampade Philips X-tremeVision G-force rappresentano il nuovo traguardo raggiunto nel settore dell'illuminazione per auto. Sono infatti state progettate per prestazioni all'avanguardia e visibilità senza compromessi.

Luce notevolmente più bianca per migliorare comfort e sicurezza

La luce bianca chiara fino a 3450 Kelvin è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampade per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating produce una luce più potente, così potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

23

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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