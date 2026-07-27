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Garanzia di 2 anni
85415XV2S1
Tipo di lampadina: D1S
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 sono progettate secondo la tecnologia Xenon Philips, per garantire le prestazioni migliori. Con un fascio più esteso e con visibilità fino a 150% in più¹, le lampadine X-tremeVision gen2 ti aiutano a individuare gli ostacoli in anticipo, consentendoti di reagire in tempo. La visione periferica ottimizzata ti offre una maggiore visibilità su eventuali pericoli ai lati della strada, come pedoni o incroci imminenti. Illuminando al meglio dossi, curve e situazioni pericolose in strada, queste lampadine per fari soddisfano gli automobilisti più esigenti e si adattano alle condizioni di strada più impegnative.
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.
Non basta avere fari che siano solo potenti, ma è importante che siano anche precisi. Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 vantano la tecnologia di curvatura ad arco allineata a 150-350 µm. Ciò significa che illuminano la strada proprio dove serve, senza abbagliare i conducenti provenienti dalla direzione opposta.
Recensioni
¹ Rispetto allo standard minimo legale (ad eccezione di D2R che fornisce fino al 20% in più di visibilità).