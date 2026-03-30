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Garanzia di 2 anni
85126XV2C1
Tipo di lampadina: D2R
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.
Le lampadine Xenon HID (High Intensity Discharge) offrono il doppio dell'illuminazione, per una guida più sicura in tutte le condizioni. Gli studi hanno dimostrato che l'illuminazione allo Xenon per il settore automobilistico aiuta i conducenti a restare concentrati sulla strada e a distinguere gli ostacoli e la segnaletica stradale molto più rapidamente rispetto alle lampadine tradizionali. Quale modo migliore di sconfiggere l'oscurità se non utilizzare un'intensa luce bianca simile alla luce diurna?
I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto