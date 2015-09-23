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Xenon LongerLifeLampadina allo Xenon con garanzia

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La tua sicurezza è una nostra priorità: garantito

Le lampadine Philips LongerLife Xenon vengono fornite con una garanzia automatica di 4 anni. Registra il tuo acquisto online per estendere gratuitamente la garanzia di altri 3 anni. Così potrai sentirti al sicuro per i prossimi 7 anni.

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Estendi la tua garanzia di 4 anni a 7 in 3 semplici passaggi

La tua sicurezza è una nostra priorità: garantito

  • Tipo di lampadina: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Le lampadine LongerLife allo Xenon vengono fornite con una garanzia gratuita di 4 anni.

Le lampadine LongerLife allo Xenon vengono fornite con una garanzia gratuita di 4 anni.

Le lampadine Philips LongerLife allo Xenon garantiscono elevati livelli di sicurezza e qualità. A partire dalla data di acquisto, è possibile ricevere automaticamente una garanzia gratuita di 4 anni.

Per estendere la garanzia, basta registrarsi online

Per estendere la garanzia, basta registrarsi online

Le lampadine LongerLife allo Xenon hanno una durata maggiore rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon Philips. Per garantirti il massimo della tranquillità, è possibile ottenere una garanzia extra gratuita di 3 anni. Basta registrarsi su https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguire 3 semplici passaggi: 1. Prima di tutto, verifica di aver acquistato un prodotto originale Philips controllando l'etichetta del certificato di autenticità apposta sulla confezione del prodotto. 2. Una volta controllato, inserisci online i tuoi dati e fornisci la prova di acquisto. 3. Infine, stampa e conserva il certificato di garanzia di 7 anni.

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a forti shock termici. Grazie alla possibilità di contenere una pressione maggiore all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV permette l'emissione di una luce più potente.

Specifiche tecniche

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