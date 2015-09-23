Per estendere la garanzia, basta registrarsi online

Le lampadine LongerLife allo Xenon hanno una durata maggiore rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon Philips. Per garantirti il massimo della tranquillità, è possibile ottenere una garanzia extra gratuita di 3 anni. Basta registrarsi su https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguire 3 semplici passaggi: 1. Prima di tutto, verifica di aver acquistato un prodotto originale Philips controllando l'etichetta del certificato di autenticità apposta sulla confezione del prodotto. 2. Una volta controllato, inserisci online i tuoi dati e fornisci la prova di acquisto. 3. Infine, stampa e conserva il certificato di garanzia di 7 anni.