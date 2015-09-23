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Garanzia di 2 anni
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La tua sicurezza è una nostra priorità: garantito
Le lampadine Philips LongerLife Xenon vengono fornite con una garanzia automatica di 4 anni. Registra il tuo acquisto online per estendere gratuitamente la garanzia di altri 3 anni. Così potrai sentirti al sicuro per i prossimi 7 anni.
Tipo di lampadina: D2R
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine Philips LongerLife allo Xenon garantiscono elevati livelli di sicurezza e qualità. A partire dalla data di acquisto, è possibile ricevere automaticamente una garanzia gratuita di 4 anni.
Le lampadine LongerLife allo Xenon hanno una durata maggiore rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon Philips. Per garantirti il massimo della tranquillità, è possibile ottenere una garanzia extra gratuita di 3 anni. Basta registrarsi su https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguire 3 semplici passaggi: 1. Prima di tutto, verifica di aver acquistato un prodotto originale Philips controllando l'etichetta del certificato di autenticità apposta sulla confezione del prodotto. 2. Una volta controllato, inserisci online i tuoi dati e fornisci la prova di acquisto. 3. Infine, stampa e conserva il certificato di garanzia di 7 anni.
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a forti shock termici. Grazie alla possibilità di contenere una pressione maggiore all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV permette l'emissione di una luce più potente.
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