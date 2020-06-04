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Fuori produzione
43PFS4132/12
TV LED ultra sottile Full HD
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
108 cm (43")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.6
su 5
32
Recensioni
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Pro
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Contro
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-02-04
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-02-04
luca774
10/01/2020
Italia
ottimo prodotto
certi commenti mi fanno ridere. posso solo dire ottimo prodotto qualità prezzo.. per la cifra che ho speso (ben sotto i 200euro) ho un ottimo prodotto, sopratutto per la qualità delle immagini. certamente se volevo qualcosa di più, ci sono 32" da 300/400 e passa euro che sono un'altro pianeta, ma il mio portafogli non permetteva una cifra sopra i 200euro. ( vengo da un LED 24" pagato 140euro...) soddisfatto in peno, e lo consiglio, con la consapevolezza di quello che si spende.
Pro
video, e design.
Contro
lentezza cambio canali e audio un po sotto tono (comprensibile)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-10
08/01/2020
Italia
Compratore verificato
ottimo televisore per immagini e suono nonchè semp
immagini naturali suono chiaro e pulito facilità di utilizzo, ho altri televisiori Philips e di altre marche blasonate ma questo è migliore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-08
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.