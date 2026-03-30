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  • Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose
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Xenon X-tremeVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

42403XV2C1

3.8
| (256) Recensioni
Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose
Con un potente fascio che spinge al limite l’emissione luminosa, X-tremeVision gen2 rappresenta l’ultima evoluzione nell’ambito della tecnologia dell’illuminazione allo Xenon. Le prestazioni eccellenti di questa lampadina ampliano i limiti di guida garantendoti maggiore comfort e sicurezza quando sei al volante.
Vedi tutti i vantaggi

Individua tutti i dossi, le curve e gli ostacoli presenti sulla strada

Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose

  • Tipo di lampadina: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.

Philips ha inventato l'innovativa tecnologia Xenon HID

Philips ha inventato l'innovativa tecnologia Xenon HID

Le lampadine Xenon HID (High Intensity Discharge) offrono il doppio dell'illuminazione, per una guida più sicura in tutte le condizioni. Gli studi hanno dimostrato che l'illuminazione allo Xenon per il settore automobilistico aiuta i conducenti a restare concentrati sulla strada e a distinguere gli ostacoli e la segnaletica stradale molto più rapidamente rispetto alle lampadine tradizionali. Quale modo migliore di sconfiggere l'oscurità se non utilizzare un'intensa luce bianca simile alla luce diurna?

Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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