Picture Performance Index migliora la visualizzazione di qualunque elemento

Picture Performance Index combina la tecnologia display e i motori avanzati di elaborazione delle immagini Philips per migliorare gli elementi della percezione: nitidezza, contrasto, movimento e colore. Indipendentemente dalla sorgente, potrai visualizzare sempre immagini estremamente nitide, dettagliate e profonde, neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico.