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Fuori produzione

4000 seriesTV LED ultra sottile

32PHT4032/12

4.6

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile

Portatile e bello. Il TV Philips 4000 è stato progettato per seguirti. Grazie alla sua sagoma ultra sottile e alla cornice bianca, starà sempre bene in qualsiasi stanza.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • TV LED

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index migliora la visualizzazione di qualunque elemento

Picture Performance Index migliora la visualizzazione di qualunque elemento

Picture Performance Index combina la tecnologia display e i motori avanzati di elaborazione delle immagini Philips per migliorare gli elementi della percezione: nitidezza, contrasto, movimento e colore. Indipendentemente dalla sorgente, potrai visualizzare sempre immagini estremamente nitide, dettagliate e profonde, neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico.

Digital Crystal Clear, per una precisione che vorrai condividere

Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

L'elegante colore bianco conferisce un look moderno e fresco a ogni ambiente

Sappiamo che desideri un TV di piccole dimensioni, bello e funzionale e per questo il nostro team ha realizzato una cornice elegante e sofisticata di colore bianco e finiture lucide: il risultato è un design semplice e moderno che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento per interni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

09/10/2017

Italia

Italia

Ottimo

La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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20/09/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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30/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Bellissimo

Conoscevo già l'azienda philips per altri prodotti ottimi e utilissimi....è il primo tv che compro ma sicuramente ne prenderò altri...Meraviglioso,funzionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.