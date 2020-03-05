Attratto dall'offerta del negozio e dal marchio mi sono convinto ad acquistare un Philips e non uno dei due marchi più in voga del momento. Me ne sono pentito immediatamente. Nulla da ridire su design ma prestazioni degne di televisore a valvole!!! Accensione che richiede parecchi secondi per l'avvio. Spesso sono costretto a staccare il cavo di alimentazione perché va in bambola e non si accende. Passaggio da un canale all'altro che richiede una infinita` di secondi. Menu poco intuitivo e macchinoso per l'esecuzione delle funzioni. Tra le pochissime note positive la definizione delle immagini. Estremamente deluso. Non ho avuto tempo e modo altrimenti l'avrei riportato al rivenditore nei tempi previsti per la restituzione.