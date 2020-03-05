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Fuori produzione

4000 seriesTV LED sottile Full HD

32PFH4100/88

3.3

| (3) Recensioni

TV LED sottile Full HD

Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 Full HD con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.

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TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED sottile Full HD

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/C

PMR a 100 Hz per immagini nitide in movimento

PMR a 100 Hz per immagini nitide in movimento

Perfect Motion Rate combina la tecnologia Philips nel settore dei display alle tecniche più avanzate di elaborazione video, per migliorare la qualità dell'inquadratura. Immagini fluide e precise in movimento per videogiochi, eventi sportivi o film d'azione.

Digital Crystal Clear: una precisione che vorrai condividere

Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

Il nostro nuovo piedistallo aperto crea un effetto di luce fluttuante

Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

3
2

05/03/2020

Italia

Italia

eccezionale

economica rapida e potente. design minimale tanti ingressi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFH4100 TV LED sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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03/08/2025

Italia

Italia

Durata prodotto

Celo' da ormai 10 anni ha un po di immagini ghosth e' sempre stato lento all'accensione ,ma nel gaming non so perche si comporta discretamente ,non so quanti imputlag abbia ma per il prezzo che lo pagai va piu che bene ,si non e' piu supportato peccato se ci fosse un sofhware che velocizzi un po dal lato hardware non farebbe male non mi lamento Grazie Philips.

Pro

ottima durata

Contro

molto lento all'accenzione

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFH4100 TV LED sottile Full HD

Data di utilizzo 2023-08-03

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Data di utilizzo 2023-08-03

28/11/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto deludente

Attratto dall'offerta del negozio e dal marchio mi sono convinto ad acquistare un Philips e non uno dei due marchi più in voga del momento. Me ne sono pentito immediatamente. Nulla da ridire su design ma prestazioni degne di televisore a valvole!!! Accensione che richiede parecchi secondi per l'avvio. Spesso sono costretto a staccare il cavo di alimentazione perché va in bambola e non si accende. Passaggio da un canale all'altro che richiede una infinita` di secondi. Menu poco intuitivo e macchinoso per l'esecuzione delle funzioni. Tra le pochissime note positive la definizione delle immagini. Estremamente deluso. Non ho avuto tempo e modo altrimenti l'avrei riportato al rivenditore nei tempi previsti per la restituzione.

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFH4100 TV LED sottile Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.