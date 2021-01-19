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  • Energy Label Europe E
    Colori straordinari in un design elegante
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Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Recensioni

1 premio

Colori straordinari in un design elegante
Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.
Vedi tutti i vantaggi

Colori straordinari in un design elegante

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-7185178

Recensioni

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3.4

su 5

28

Recensioni

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226E9QDSB LCD monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226E9QDSB LCD monitor

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  5. NTSC in base all'area su CIE1976

  6. sRGB: in base all'area su CIE1931

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.