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Fuori produzione
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
4.5
su 5
8
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
enzodidi
18/04/2024
Italia
Compratore verificato
Lo schermo alla massima risoluzione è l' ideale
Semplicita di collegamento e audio incorporato piu l'alimentazione 220V diretta senza baraccotti esterni, me l'hannop fatto preferire ad altri anche un po' piu costosi, ma non "adatti" alle mie esigenze, ripeto che l'uso per lavoro e video conferenze.
Pro
adatto per meeting temperatura colore selezionabile anti stress oculare
Contro
Luminosita sufficiente ma migliorabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-03-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-03-18
maxgti
04/03/2024
Italia
Compratore verificato
Full HD eccezionale funzione per Occhi top
Ho avuto per 22 anni un Samsung da 22 Pollici e optato per qualità e prezzo per questo poi un 27 pollici e una favola la funzione per riposare gli occhi quando sei davanti per ore e eccezionale
Pro
E perfetto anche le casse integrate funziona bene
Contro
Un po' traballante il piedistallo con il monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-02-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-02-04
ulde
08/01/2022
Italia
Monitor affidabile
Qualità dell'immagine ottima ad un costo più che basso per il suo effettivo valore.
Pro
Immagini brillanti e definite
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2021-07-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2021-07-08
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse