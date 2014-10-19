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Fuori produzione
223V5QSB6/00
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti su questo display Philips. Dotato di SmartControl Lite per una scelta perfetta!
V Line
21,5" (54,6 cm)
I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
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