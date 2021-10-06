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CANbus LED adapterAccessorio per installazione LED

18956C2

Prestazioni elettriche perfette

Philips LED-CANbus HB3/HB4 è l'accessorio ideale per i fari con base LED HB3/HB4 e HIR2. Facile da installare, garantisce una compatibilità elettrica perfetta con la vettura, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto.

Vedi tutti i vantaggi

Funzionamento fluido

Prestazioni elettriche perfette

  • Per LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Confezione da: 2

  • Sistema innovativo per l'automotive

Prestazioni garantite per LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Alcuni modelli di auto pongono particolari sfide con i LED di alta gamma. Gli esclusivi adattatori Philips CANbus garantiscono un funzionamento corretto a fronte di qualsiasi inconveniente elettrico, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto o allo sfarfallio dei LED.

Facile installazione

Grazie al design avanzato, l'adattatore CANbus è facile da installare e garantisce buone prestazioni fin dal primo giorno.

Prestazioni ottimali in tutte le condizioni

Il design ideato per il settore automobilistico dell'adattatore CANbus prende in considerazione le difficili condizioni di utilizzo quotidiano all'interno del vano motore.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.