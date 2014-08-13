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Fuori produzione

ColorVisionLampadina gialla per fari

12972CVPYS2

2.5

| (4) Recensioni

Cambia stile con la luce

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

Cambia stile con la luce

  • Tipo di lampadina: H7

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 55 W

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

4

Recensioni

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee