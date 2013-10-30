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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 2
12 V, 55 W
Grazie al rivestimento speciale delle lampadine, Philips ColorVision aggiunge un tocco di colore rispettando la normativa Europea. Così, puoi personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
3.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer