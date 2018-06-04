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Fuori produzione

ColorVisionLampadina blu per fari

12972CVPBS2

2.5

| (2) Recensioni

Cambia stile con la luce

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

Cambia stile con la luce

  • Tipo di lampadina: H7

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 55 W

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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