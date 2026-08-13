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Fuori produzione

X-tremeUltinon LEDlampadina di segnalazione per auto

12899RX2

Più luce, più stile
Per una guida sicura e al passo con i tempi, passa alle luci a LED posteriori e per stop Philips X-tremeUltinon dal colore rosso intenso [~P21/5W]. Sono potenti, precise e belle da vedere per segnalare in tutta sicurezza e con stile.
Vedi tutti i vantaggi

Luci di segnalazione a LED intense, luminose e di lunga durata

Più luce, più stile

  • LED-RED [~P21/5 W]

  • Numero di lampadine: 2

  • 12 V, rosso intenso

  • Sistema innovativo per l'automotive

Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando per via delle condizioni meteorologiche la visibilità si riduce, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-treme Ultinon forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000K per le luci di retromarcia e di posizione. Grazie a colori più intensi per gli indicatori di direzione e gli stop, a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, offrirai agli altri conducenti più tempo per reagire ai tuoi movimenti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Luci ad accensione immediata per una frenata rapida più sicura

Le lampadine a incandescenza richiedono tempo per accendersi e raggiungere le massime prestazioni. Le luci a LED, invece, si accendono immediatamente. Si tratta di una differenza di frazioni di secondo, preziosi in caso di una brusca frenata. Per esempio, a una velocità di 100 km/h, una differenza di appena quattro decimi di secondo nel tempo di reazione equivale a 11 metri di distanza di reazione in più, o a un ulteriore tempo per pensare pari alla lunghezza di 2,5 auto. Con le luci per stop a LED Philips, non appena effettui una frenata, il guidatore dietro di te lo saprà.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.