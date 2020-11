Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

I tuoi requisiti e il tuo gusto in fatto di illuminazione potrebbero dipendere dall'applicazione. Per l'abitacolo, puoi scegliere tra un'ampia varietà di lampadine a LED Philips Vision, per una maggiore luminosità. Scegli una confortevole luce bianca calda da 4000 Kelvin. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED per abitacolo Philips sono una chiara manifestazione di stile.