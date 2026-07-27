ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.

Fuori produzione

Vision LEDlampadina per abitacolo e di segnalazione

127916000KX2

Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
Usa indicatori di posizione dai colori intensi. Le luci per interni e di posizione a LED Philips Vision T10 con effetto luce diurna fino a 6.000 K sono luminose ed eleganti, per poter indicare la tua posizione in sicurezza e con stile.
Vedi tutti i vantaggi

Qualità a LED duratura

Illuminazione più brillante, per guidare con stile.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Numero di lampadine: 2

  • 12 V, effetto luce del giorno, 6000K

  • Prova ancora più luce

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione interna ed esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Segnalazioni più luminose per una maggiore sicurezza

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Luci di segnalazione luminose ti garantiscono di essere visto, garantendo una maggiore sicurezza. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci a LED Philips Vision ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.

Illuminazione a LED di lunga durata

Vuoi luci dell'auto luminose e di stile ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale dei fari tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. Allo stesso livello di intensità, i LED sono in grado di durare molto più a lungo e, in particolare, le luci a LED Philips Vision hanno una durata imbattibile. Prevengono i danni causati dal calore e dalle vibrazioni e possono durare fino a 8 anni.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.