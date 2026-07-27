Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Numero di lampadine: 2
12 V, effetto luce del giorno, 6000K
Prova ancora più luce
Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione interna ed esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.
Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Luci di segnalazione luminose ti garantiscono di essere visto, garantendo una maggiore sicurezza. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci a LED Philips Vision ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.
Vuoi luci dell'auto luminose e di stile ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale dei fari tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. Allo stesso livello di intensità, i LED sono in grado di durare molto più a lungo e, in particolare, le luci a LED Philips Vision hanno una durata imbattibile. Prevengono i danni causati dal calore e dalle vibrazioni e possono durare fino a 8 anni.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.