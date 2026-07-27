Illuminazione a LED di lunga durata

Vuoi luci dell'auto luminose e di stile ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale dei fari tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. Allo stesso livello di intensità, i LED sono in grado di durare molto più a lungo e, in particolare, le luci a LED Philips Vision hanno una durata imbattibile. Prevengono i danni causati dal calore e dalle vibrazioni e possono durare fino a 8 anni.