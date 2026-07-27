Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando per via delle condizioni meteorologiche la visibilità si riduce, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-treme Ultinon forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000K per le luci di retromarcia e di posizione. Grazie a colori più intensi per gli indicatori di direzione e gli stop, a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, offrirai agli altri conducenti più tempo per reagire ai tuoi movimenti.