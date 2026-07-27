ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri
  • Sentirsi sicuri, guidare sicuri

Fuori produzione

PremiumVision MotoFari per moto

12636C1

Sentirsi sicuri, guidare sicuri
Con una visibilità fino al 30% in più rispetto a lampadine tradizionali, i fari Vision Moto consentono di vedere più lontano con un fascio di luce ottimizzato a un prezzo competitivo. Per una maggiore sicurezza, scegli le lampadine Vision Moto!
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 30% in più di visibil.

Sentirsi sicuri, guidare sicuri

  • Tipo di lampadina: HS1

  • Confezione: 1

  • 12 V, 35/35 W

La scelta più conveniente

La scelta più conveniente

Le lampadine Philips Vision Moto sono una scelta ottimale per i motociclisti che cercano lampadine economiche senza compromessi sulla sicurezza. Le lampadine per moto offrono il 30% di visibilità in più su strada rispetto ad una lampadina normale.

30% di visibilità in più

30% di visibilità in più

Con il 30% di visibilità in più su strada, le lampadine per fari Philips PremiumVision Moto sono la scelta perfetta per i motociclisti che cercano le prestazioni in termini di luce e sicurezza. Con una migliore emissione luminosa, i motociclisti possono reagire più velocemente agli ostacoli ed evitare incidenti.

Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee