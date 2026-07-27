Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
12636C1
Tipo di lampadina: HS1
Confezione: 1
12 V, 35/35 W
Le lampadine Philips Vision Moto sono una scelta ottimale per i motociclisti che cercano lampadine economiche senza compromessi sulla sicurezza. Le lampadine per moto offrono il 30% di visibilità in più su strada rispetto ad una lampadina normale.
Con il 30% di visibilità in più su strada, le lampadine per fari Philips PremiumVision Moto sono la scelta perfetta per i motociclisti che cercano le prestazioni in termini di luce e sicurezza. Con una migliore emissione luminosa, i motociclisti possono reagire più velocemente agli ostacoli ed evitare incidenti.
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.
Recensioni