Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.