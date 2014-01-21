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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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Fuori produzione

X-tremeVisionlampada fari auto

12342XVB1

3.5
| (41) Recensioni
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
La lampadina alogena Philips X-tremeVision offre fino al 100% di visibilità in più. X-tremeVision è progettata con una tecnologia all'avanguardia per garantire la massima luminosità. È conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
Vedi tutti i vantaggi

Migliora la tua visibilità su strada

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 1

  • 12 V,60/55 W

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una visibilità fino al 100% superiore

Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti

Eccezionale comfort e sicurezza di guida

X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.

Conforme agli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.5

su 5

41

Recensioni

21/01/2014

Italia

Italia

Stupende

Montate provate penso siano le migliori complimenti!!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

08/10/2013

Italia

Italia

eccellente

Ho istallato 2 lampade x-treme vision, la prima lampada è stata sostiuita dopo 27 mesi di utilizzo ECCELLENTE VERAMENTE PERFORMANTI

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Sì, consiglio questo prodotto

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18/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Safety and Performance Headlight Bulbs for Cars

I have been using this product since 2 years, Excellent Lighting, Beam travels to greater distance with sharp focus, very bright yellowish white light it produces after 1/2 n hour or so. Quite comfortable with these bulbs during night journey. For me bulbs lasted more than one and half years, still they are in working condition, recently I changed again with this same brand. Filament failure is rare, during my 2 years of experience I never seen filament failure with these bulbs. I strongly suggest these bulbs to every new car as better replacement ,to safeguard car's internal wiring and safe for bulb holders also. I am using Amica 1.1 ltr car.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

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