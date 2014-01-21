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Fuori produzione
12342XVB1
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 1
12 V,60/55 W
Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti
X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.
X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
3.5
su 5
41
Recensioni
Superpazzo
21/01/2014
Italia
Stupende
Montate provate penso siano le migliori complimenti!!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
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SILVERSTAR55
08/10/2013
Italia
eccellente
Ho istallato 2 lampade x-treme vision, la prima lampada è stata sostiuita dopo 27 mesi di utilizzo ECCELLENTE VERAMENTE PERFORMANTI
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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VINDISEL
18/07/2013
United Kingdom
Safety and Performance Headlight Bulbs for Cars
I have been using this product since 2 years, Excellent Lighting, Beam travels to greater distance with sharp focus, very bright yellowish white light it produces after 1/2 n hour or so. Quite comfortable with these bulbs during night journey. For me bulbs lasted more than one and half years, still they are in working condition, recently I changed again with this same brand. Filament failure is rare, during my 2 years of experience I never seen filament failure with these bulbs. I strongly suggest these bulbs to every new car as better replacement ,to safeguard car's internal wiring and safe for bulb holders also. I am using Amica 1.1 ltr car.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
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