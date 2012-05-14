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Garanzia di 2 anni
12342VPB1
Tipo di lampada: H4
12 V,60/55 W
Fino al 60% di visibilità in più
Lampada per auto ultraresistente
Numero di lampadine: 1
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia
Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo
3.9
su 5
7
Recensioni
DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Sì, consiglio questo prodotto
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Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
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