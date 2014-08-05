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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 2
12 V,60/55 W
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
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