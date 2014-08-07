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Fuori produzione

ColorVisionLampadina blu per fari

12342CVPBS2

4.3
| (4) Recensioni
Cambia stile con la luce
ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

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  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 2

  • 12 V,60/55 W

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4

Recensioni

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Sì, consiglio questo prodotto

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07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Sì, consiglio questo prodotto

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18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

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