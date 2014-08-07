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Fuori produzione
12342CVPBS2
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 2
12 V,60/55 W
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.
4.3
su 5
4
Recensioni
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp