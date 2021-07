Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Philips Automotive si dedica alla produzione dei prodotti e dei servizi migliori del settore come Produttore di equipaggiamento di primo impianto e nel mercato dei ricambi. I nostri prodotti vengono realizzati con materiali di alta qualità e testati in tutte le caratteristiche per aumentare la sicurezza e il comfort alla guida dei nostri clienti. Tutta la nostra produzione viene meticolosamente testata, controllata e certificata (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti.