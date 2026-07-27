Durata migliore della categoria per un piacere di guida prolungato

Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)