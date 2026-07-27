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Fuori produzione
12336WHVB1
Tipo di lampadina: H3
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Style
Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.
Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.
Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)
Recensioni
Rispetto alle lampadine alogene standard
Applicazione diversa in base al tipo di lampadina