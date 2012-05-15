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Garanzia di 2 anni
12258VPB1
Tipo di lampadina: H1
12 V, 55 W
Fino al 60% di visibilità in più
Lampada per auto ultraresistente
Numero di lampadine: 1
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia
Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo
4.0
su 5
3
Recensioni
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Sì, consiglio questo prodotto
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loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
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