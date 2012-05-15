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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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VisionPlusMaggiore sicurezza e comfort

12258VPB1

4
| (3) Recensioni
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Le lampadine per fari anteriori Philips VisionPlus offrono il 60% di visibilità in più, permettendo all'automobilista di vedere più lontano e garantendo maggior sicurezza e comfort. Grazie ad elevate prestazioni e ad una qualità eccellente, VisionPlus è la scelta giusta per i conducenti più esigenti.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 60% di visibilità in più: una reazione veloce può salvarti la vita

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H1

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 60% di visibilità in più

  • Lampada per auto ultraresistente

  • Numero di lampadine: 1

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

3

Recensioni

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

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09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Questa revisione è stata effettuata per VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

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