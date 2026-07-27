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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Numero di lampadine: 2
12 V, effetto luce del giorno, 6000 K
Posizione, abitacolo
Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione interna ed esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.
Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Luci di segnalazione luminose ti garantiscono di essere visto, garantendo una maggiore sicurezza. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci LED Philips Ultinon ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.
Desideri un'illuminazione per auto brillante ed elegante, senza sostituire continuamente le lampadine guaste? Ecco uno dei grandi problemi delle lampadine tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. A parità di intensità, i LED durano molto più a lungo. Le lampadine LED Philips Ultinon offrono grande resistenza ai danni causati dal calore e dalle vibrazioni e sono quindi la scelta perfetta per prestazioni durature.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.
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