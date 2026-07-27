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  • Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
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Fuori produzione

Ultinon LEDlampadina per abitacolo e di segnalazione

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Illuminazione più brillante, per guidare con stile.
Per guidare con stile, usa indicatori di posizione dai colori intensi. Le luci per interni e di posizione a LED Philips Ultinon T10 con effetto luce diurna da 6000 K sono luminose e hanno un aspetto elegante in modo che tu possa indicare agli altri la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.
Vedi tutti i vantaggi

Qualità a LED duratura

Illuminazione più brillante, per guidare con stile.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Numero di lampadine: 2

  • 12 V, effetto luce del giorno, 6000 K

  • Posizione, abitacolo

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione interna ed esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Segnalazioni più luminose per una maggiore sicurezza

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Luci di segnalazione luminose ti garantiscono di essere visto, garantendo una maggiore sicurezza. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci LED Philips Ultinon ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.

Illuminazione a LED di lunga durata

Desideri un'illuminazione per auto brillante ed elegante, senza sostituire continuamente le lampadine guaste? Ecco uno dei grandi problemi delle lampadine tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. A parità di intensità, i LED durano molto più a lungo. Le lampadine LED Philips Ultinon offrono grande resistenza ai danni causati dal calore e dalle vibrazioni e sono quindi la scelta perfetta per prestazioni durature.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.

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