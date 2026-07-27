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Fuori produzione
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Numero di lampadine: 2
12 V, rosso intenso
Stop, fendinebbia posteriore
Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.
Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Luci di segnalazione luminose ti garantiscono di essere visto, garantendo una maggiore sicurezza. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci LED Philips Ultinon ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.
Le lampadine a incandescenza richiedono tempo per accendersi e raggiungere le massime prestazioni. Le luci a LED, invece, si accendono immediatamente. Si tratta di una differenza di frazioni di secondo, preziosi in caso di una brusca frenata. Per esempio, a una velocità di 100 km/h, una differenza di appena quattro decimi di secondo nel tempo di reazione equivale a 11 metri di distanza di reazione in più, o a un ulteriore tempo per pensare pari alla lunghezza di 2,5 auto. Con le luci per stop a LED Philips, non appena effettui una frenata, il guidatore dietro di te lo saprà.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.
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