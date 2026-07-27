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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
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Tipo di lampada: H8/H11/H16
Luce bianca elegante da 6500 K
Design compatto più facile da integrare
Elevata compatibilità
Numero di lampadine: 2
Per uno stile moderno e inconfondibile, personalizza la tua auto con le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential. Con una temperatura di colore fino a 6500 Kelvin, queste lampadine proiettano una moderna luce bianca che, con un fascio elegante, ti fa distinguere dalla massa.
Le prestazioni ottimali e la durata superiore rendono le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential all'avanguardia della tecnologia LED. Grazie al doppio meccanismo di dissipazione del calore (ventola incorporata e dissipatore di calore in alluminio con rivestimento anodizzato), queste lampadine LED per fari disperdono il calore in modo più efficace ed efficiente. Possono funzionare ai massimi livelli di luminosità per un periodo prolungato.
Il LED Philips Ultinon Essential utilizza un nuovo design della lampadina che integra i componenti elettronici del driver box all'interno del LED stesso, offrendo maggiore spazio per la lampadina all'interno del faro e facilitando così il montaggio. Goditi l'esperienza plug-and-play: il design monoblocco consente di estrarre facilmente l'anello centrale dall'alto, senza svitarlo. Philips Ultinon Essential LED con il suo design compatto si adatta a un'ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specializzati.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.