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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
11258UE2X2
Tipo di lampadina: H1
Luce bianca elegante da 6500 K
Design compatto più facile da integrare
Elevata compatibilità
Numero di lampadine: 2
Per uno stile moderno e inconfondibile, personalizza la tua auto con le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential. Con una temperatura di colore fino a 6500 Kelvin, queste lampadine proiettano una moderna luce bianca che, con un fascio elegante, ti fa distinguere dalla massa.
Le prestazioni ottimali e la durata superiore rendono le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential all'avanguardia della tecnologia LED. Grazie al doppio meccanismo di dissipazione del calore (ventola incorporata e dissipatore di calore in alluminio con rivestimento anodizzato), queste lampadine LED per fari disperdono il calore in modo più efficace ed efficiente. Possono funzionare ai massimi livelli di luminosità per un periodo prolungato.
Il LED Philips Ultinon Essential utilizza un nuovo design della lampadina che integra i componenti elettronici del driver box all'interno del LED stesso, offrendo maggiore spazio per la lampadina all'interno del faro e facilitando così il montaggio. Goditi l'esperienza plug-and-play: il design monoblocco consente di estrarre facilmente l'anello centrale dall'alto, senza svitarlo. Philips Ultinon Essential LED con il suo design compatto si adatta a un'ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specializzati.
3.5
su 5
23
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.