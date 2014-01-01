Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco? Pubblicato su 18 luglio 2024 Durante il processo di produzione, Philips aggiunge un po' di grasso bianco al perno metallico rotante sotto il blocco lame di molti regolacapelli, Multigroom e regolabarba. Questo grasso serve a mantenere il perno lubrificato per l'intero ciclo di vita del prodotto.Nota: per garantire prestazioni ottimali del prodotto, non rimuovere mai il grasso.Non è necessario aggiungere ulteriore lubrificante al perno.Il grasso è in grado di resistere alla pulizia ordinaria del prodotto.