Assistenza Philips In che modo l'app Philips OneBlade monitora l'usura della lama?

Quando Philips OneBlade 360 con connettività si sincronizza con l'app Philips OneBlade, l'app tiene traccia del tempo di utilizzo per stimare quando è necessario sostituire la lama. Per i modelli OneBlade senza connettività, Le condizioni della lama sono stimate in base ai dati forniti dall'utente al momento dell'aggiunta della lama.



Le ricerche condotte da Philips hanno indicato che la lama diventa meno efficace dopo 170 minuti di utilizzo e, per questo motivo, l'app Philips OneBlade suggerirà di sostituire la lama una volta registrati 170 minuti di utilizzo.