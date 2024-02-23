Assistenza Philips
Come eliminare o esportare i dati nell'app Philips OneBlade
Gli utenti dell'app Philips OneBlade possono eliminare i dati del proprio account o richiedere di esportarli visitando la sezione del profilo dedicata e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Se è stata richiesta l'esportazione dei dati, attenderne la ricezione prima di eliminare l'account Philips.
Per informazioni complete sulla gestione dei dati, fare riferimento alle nostre informative sui dati e sulla privacy.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP4530/30 .