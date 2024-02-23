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Come eliminare o esportare i dati nell'app Philips OneBlade

Gli utenti dell'app Philips OneBlade possono eliminare i dati del proprio account o richiedere di esportarli visitando la sezione del profilo dedicata e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Se è stata richiesta l'esportazione dei dati, attenderne la ricezione prima di eliminare l'account Philips. 

Per informazioni complete sulla gestione dei dati, fare riferimento alle nostre informative sui dati e sulla privacy.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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