Come annullo il mio abbonamento per l'impugnatura OneBlade Club?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Gli abbonati OneBlade Club godono del diritto di restituzione volontario. Possono restituire OneBlade entro 30 giorni dalla ricezione. Verrà rimborsato completamente l'importo pagato per l'impugnatura.
Dopo 30 giorni, è possibile annullare il piano per l'impugnatura accedendo al proprio account OneBlade Club. I pagamenti futuri verranno annullati quando il dispositivo viene ricevuto da Philips almeno due giorni prima della data di pagamento successiva.
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Nota: Il processo di restituzione è diverso per i clienti di Repubblica Ceca e Polonia. È possibile annullare il proprio abbonamento in qualsiasi momento seguendo le istruzioni per la restituzione riportate qui.
In caso di ulteriori domande su OneBlade Club, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP4530/30 .