Assistenza Philips Come annullo il mio abbonamento per l'impugnatura OneBlade Club?

Gli abbonati OneBlade Club godono del diritto di restituzione volontario. Possono restituire OneBlade entro 30 giorni dalla ricezione. Verrà rimborsato completamente l'importo pagato per l'impugnatura.



Dopo 30 giorni, è possibile annullare il piano per l'impugnatura accedendo al proprio account OneBlade Club. I pagamenti futuri verranno annullati quando il dispositivo viene ricevuto da Philips almeno due giorni prima della data di pagamento successiva.



Fare clic sul paese di residenza per accedere al proprio abbonamento OneBlade Club:



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Repubblica Ceca

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Germania

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Paesi Bassi

Portogallo

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Spagna

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Nota: Il processo di restituzione è diverso per i clienti di Repubblica Ceca e Polonia. È possibile annullare il proprio abbonamento in qualsiasi momento seguendo le istruzioni per la restituzione riportate qui.



In caso di ulteriori domande su OneBlade Club, contattare Philips.