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Come si elimina l'account Philips nell'app Philips OneBlade?

Gli utenti dell'app Philips OneBlade possono eliminare i propri account Philips visitando la sezione "Dati" (Data) del loro profilo nell'app e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

In alternativa, è possibile eliminare il proprio account accedendo al sito Web Philips da un browser Internet e selezionando "Elimina account" (Delete my account) nella sezione del profilo.

Indipendentemente dal metodo scelto, l'eliminazione dell'account verrà elaborata entro 3 giorni lavorativi. 

Quando si elimina l'account Philips, vengono eliminati anche tutti i dati a esso associati, compresa la cronologia di rasatura e qualsiasi altra informazione associata all'account, anche su philips.com e sulle altre app Philips.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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