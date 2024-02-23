Assistenza Philips Come si elimina l'account Philips nell'app Philips OneBlade?

Gli utenti dell'app Philips OneBlade possono eliminare i propri account Philips visitando la sezione "Dati" (Data) del loro profilo nell'app e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.



In alternativa, è possibile eliminare il proprio account accedendo al sito Web Philips da un browser Internet e selezionando "Elimina account" (Delete my account) nella sezione del profilo.



Indipendentemente dal metodo scelto, l'eliminazione dell'account verrà elaborata entro 3 giorni lavorativi.



Quando si elimina l'account Philips, vengono eliminati anche tutti i dati a esso associati, compresa la cronologia di rasatura e qualsiasi altra informazione associata all'account, anche su philips.com e sulle altre app Philips.