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Come si aggiornano i dati dell'abbonamento a OneBlade Club?
In qualità di abbonato a Philips OneBlade Club, puoi modificare i tuoi dati personali in qualsiasi momento accedendo al tuo account. Puoi aggiornare informazioni come l'indirizzo di consegna e il metodo di pagamento all'interno del tuo account. Fare clic sul Paese di residenza di seguito per accedere all'abbonamento OneBlade Club:
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