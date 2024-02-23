Assistenza Philips Come si collega Philips OneBlade all'app OneBlade?

Nota: queste informazioni sono rilevanti solo per gli utenti di Philips OneBlade 360 con connettività. Per scoprire se ciò è applicabile al proprio modello, cercare il logo Bluetooth® sulla confezione o sul manuale dell'utente. Se il proprio modello OneBlade non dispone di connettività, è comunque possibile aggiungerlo al profilo dell'app Philips OneBlade per sbloccare funzioni come il tracciamento dello stato della lama.



Gli utenti dei modelli OneBlade dotati di connettività Bluetooth possono connettersi all'app Philips OneBlade per sbloccare funzioni aggiuntive, suggerimenti, trucchi e altre informazioni utili.



Per iniziare, scaricare e installare l'app Philips OneBlade sul proprio dispositivo mobile iOS o Android. Per ulteriori dettagli sull'applicazione, controllare la confezione di OneBlade (cercare i logo dell'app e del Google Play Store!) Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul proprio dispositivo mobile, quindi aprire l'app. Seguire le istruzioni fornite nell'app per collegare OneBlade. L'anello luminoso sull'impugnatura lampeggia in blu durante la connessione, per poi illuminarsi in blu fisso quando la connessione viene stabilita.