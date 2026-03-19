È possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sul manico o tramite l'app. I vari modi per modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sono riportati di seguito.

È possibile modificare l'impostazione durante il ciclo di pulizia, premendo le spie di indicazione dell'intensità o nell'app Sonicare.

Per impostazione predefinita, lo spazzolino è impostato su un'intensità elevata. Si tratta della terza spia di indicazione, la più grande.

Modificare l'intensità di DiamondClean Smart

Lo spazzolino offre tre diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. L'intensità verrà selezionata automaticamente in base alla testina inserita. Durante la pulizia, è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante della modalità/intensità. Questa funzione non può essere regolata se il manico è inattivo o spento.