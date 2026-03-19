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    Assistenza Philips

    Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?

    Pubblicato su 19 March 2026
    È possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sul manico o tramite l'app. I vari modi per modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sono riportati di seguito.  

    Modificare l'intensità di Sonicare Prestige 9900

    Per impostazione predefinita, lo spazzolino è impostato su un'intensità elevata. Si tratta della terza spia di indicazione, la più grande.  

    • La spia di indicazione centrale indica un'intensità media.  

    • La spia di indicazione inferiore indica un'intensità bassa. 

    È possibile modificare l'impostazione durante il ciclo di pulizia, premendo le spie di indicazione dell'intensità o nell'app Sonicare.

    Modificare l'intensità di DiamondClean Smart

    Lo spazzolino offre tre diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. L'intensità verrà selezionata automaticamente in base alla testina inserita. Durante la pulizia, è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante della modalità/intensità. Questa funzione non può essere regolata se il manico è inattivo o spento. 

    Modificare l'intensità con il pulsante di accensione

    Alcuni spazzolini Sonicare sono dotati di opzioni di intensità ma non di spie a LED. Con questi modelli è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante di accensione durante l'uso.

    Modificare l'intensità di FlexCare Platinum

    Lo spazzolino offre tre diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. Per aumentare il livello di intensità, premere il pulsante +. Per diminuire l'intensità, premere il pulsante -. È possibile farlo in qualsiasi momento durante il ciclo di pulizia. 

    Modificare l'intensità sull'app Sonicare (solo Prestige)

    È anche possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare Prestige tramite l'app Sonicare. Ecco come: 

    1. Aprire l'app Sonicare. 

    1. Nella schermata di pre-pulizia, toccare il pulsante ^ per espandere le impostazioni dello spazzolino: Toccare Bassa, Media o Alta intensità nella parte superiore dello schermo. 

    1. Nella schermata di aggiornamento viene visualizzato un segno di spunta. Indica che l'intensità è stata modificata correttamente. Viene visualizzato anche sul manico. 

    1. Toccare la freccia < per iniziare la pulizia con la nuova intensità. 

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7106/01 , HX7101/04 , HX7403/05 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7411/01 , HX7408/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7410/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX9918/89 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX9992/31 , CP0555/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , HX9611/19 , CP1718/01 , CP1717/01 , CP1716/01 , CP1715/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , CP1208/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2014/01 , COP2015/01 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX6481/50 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9392/40 , HX9631/16 , HX9681/01 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , CP1209/01 , CP1205/01 , CP1207/01 , HX9913/03 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9912/18 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9142/04 , HX9903/03 , HX6601/29 , HX9354/38 , HX9392/39 , HX9359/89 , HX9339/89 , HX9369/89 , HX9396/89 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX9312/04 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9192/01 , HX9398/20 , HX9352/30 , HX9334/34 , CP0546/01 , HX9362/67 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9332/03 , HX9322/12 , HX9342/02 , HX9332/04 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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