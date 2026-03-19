Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
Modificare l'intensità di Sonicare Prestige 9900
Per impostazione predefinita, lo spazzolino è impostato su un'intensità elevata. Si tratta della terza spia di indicazione, la più grande.
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La spia di indicazione centrale indica un'intensità media.
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La spia di indicazione inferiore indica un'intensità bassa.
È possibile modificare l'impostazione durante il ciclo di pulizia, premendo le spie di indicazione dell'intensità o nell'app Sonicare.
Modificare l'intensità di DiamondClean Smart
Modificare l'intensità con il pulsante di accensione
Modificare l'intensità di FlexCare Platinum
Modificare l'intensità sull'app Sonicare (solo Prestige)
È anche possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare Prestige tramite l'app Sonicare. Ecco come:
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Aprire l'app Sonicare.
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Nella schermata di pre-pulizia, toccare il pulsante ^ per espandere le impostazioni dello spazzolino: Toccare Bassa, Media o Alta intensità nella parte superiore dello schermo.
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Nella schermata di aggiornamento viene visualizzato un segno di spunta. Indica che l'intensità è stata modificata correttamente. Viene visualizzato anche sul manico.
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Toccare la freccia < per iniziare la pulizia con la nuova intensità.