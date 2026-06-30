Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?

Prima di tagliare i capelli, assicurarsi di disporre di tutto il necessario. È necessario un regolacapelli Philips o un Multigroom con accessori regolacapelli, uno specchio e una mantellina o un asciugamano per coprire il collo e le spalle durante il taglio.



I capelli bagnati sono più difficili da rifinire poiché tendono ad attaccarsi alla pelle e possono essere difficili da raggiungere con il dispositivo. Pertanto, si consiglia di tagliarli quando sono completamente asciutti.



Pettinare i capelli nella direzione naturale della crescita.



Se si tagliano i capelli di qualcun altro, è bene assicurarsi che la testa dell'altra persona sia allo stesso livello del petto di chi esegue il taglio. Ciò garantisce che tutte le parti della testa siano ben visibili e a portata di mano.



Nota: i regolabarba sono progettati per regolare esclusivamente la lunghezza della barba. Non se ne consiglia l'utilizzo su altre parti del corpo, come la testa. Questo perché non si otterranno i risultati desiderati e, inoltre, la pelle può subire dei danni.