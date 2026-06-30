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Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?

I regolacapelli Philips sono ideali per tagliare i capelli da soli, di un amico o di un familiare. In questo articolo forniamo dettagli su come tagliare i capelli, oltre ad alcuni consigli pratici.

Nota: alcuni Multigroom Philips includono accessori per tagliare i capelli. Le informazioni contenute in questo articolo sono valide anche per i Multigroom, ma potrebbe essere necessario adattare i consigli al proprio dispositivo.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: MG3946/15 , MG3940/15 , MG3930/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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