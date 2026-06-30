Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?
I regolacapelli Philips sono ideali per tagliare i capelli da soli, di un amico o di un familiare. In questo articolo forniamo dettagli su come tagliare i capelli, oltre ad alcuni consigli pratici.
Nota: alcuni Multigroom Philips includono accessori per tagliare i capelli. Le informazioni contenute in questo articolo sono valide anche per i Multigroom, ma potrebbe essere necessario adattare i consigli al proprio dispositivo.
Prima di tagliare i capelli, assicurarsi di disporre di tutto il necessario. È necessario un regolacapelli Philips o un Multigroom con accessori regolacapelli, uno specchio e una mantellina o un asciugamano per coprire il collo e le spalle durante il taglio.
I capelli bagnati sono più difficili da rifinire poiché tendono ad attaccarsi alla pelle e possono essere difficili da raggiungere con il dispositivo. Pertanto, si consiglia di tagliarli quando sono completamente asciutti.
Pettinare i capelli nella direzione naturale della crescita.
Se si tagliano i capelli di qualcun altro, è bene assicurarsi che la testa dell'altra persona sia allo stesso livello del petto di chi esegue il taglio. Ciò garantisce che tutte le parti della testa siano ben visibili e a portata di mano.
Nota: i regolabarba sono progettati per regolare esclusivamente la lunghezza della barba. Non se ne consiglia l'utilizzo su altre parti del corpo, come la testa. Questo perché non si otterranno i risultati desiderati e, inoltre, la pelle può subire dei danni.
1. Collegare il pettine regola altezza desiderato all'impugnatura del regolacapelli. Se gli accessori non sono inseriti correttamente, il regolacapelli potrebbe non funzionare o non dare i risultati desiderati.
2. Impostare la lunghezza desiderata. A tale scopo, ruotare la rotella di regolazione della lunghezza o collegare il pettine regola altezza a scatto corretto. Iniziare a tagliare con un'impostazione di lunghezza elevata per familiarizzare con il dispositivo e ridurre gradualmente l'impostazione fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
3. Accendere il dispositivo.
4. Passare delicatamente l'apparecchio sulla pelle, nel senso opposto alla crescita dei capelli. Assicurarsi che la parte piatta del pettine regola altezza sia sempre a contatto con lo scalpo per ottenere un taglio ottimale.
5. Non premere l'apparecchio con troppa forza sul cuoio capelluto o sulla pelle È possibile che vengano modificate accidentalmente le impostazioni, causando un taglio irregolare.
Utilizzare il rifinitore senza il pettine regola altezza per rifinire i capelli vicino alla pelle (circa 0,5 mm) o per definire i contorni della nuca e le basette tenendolo inclinato di 90 gradi. Muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, con movimenti ben controllati. Per rimuovere i peli più ostinati, provare a muovere il rasoio in direzioni diverse. Prestare attenzione quando si effettua il taglio senza pettine regola altezza, perché il blocco lame rimuove tutti i capelli che tocca.
6. I capelli possono raccogliersi nel vano di raccolta peli e nel pettine regola altezza. Scrollare via regolarmente i capelli tra una fase e l'altra. Al termine, spegnere e pulire l'apparecchio, i pettini e il vano di raccolta peli. Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. .
Philips dispone di speciali regolacapelli progettati per i bambini. Quando si utilizzano questi dispositivi, seguire le stesse istruzioni di un regolacapelli per un adulto, ma fare attenzione ad alcuni ulteriori dettagli.
Per una sicurezza ottimale, si consiglia di utilizzare sempre il regolacapelli per bambini con un pettine regola altezza.
Dopo aver pulito il regolacapelli, applicare anche una goccia di olio sui denti di taglio.
Guardare il tutorial video su come eseguire un buzz cut a casa con i regolacapelli Philips.
Guardare il tutorial video su come eseguire un taglio a spazzola a casa con i regolacapelli Philips.
Il gruppo lame è l'unità principale del Philips Multigroom. È dotato di lame corte e affilate per garantire un taglio rapido e netto.
Utilizzare il rifinitore senza il pettine regola altezza per rifinire i peli vicino alla pelle (fino a una lunghezza di circa 0.5 mm) o rifinire il contorno della nuca o delle basette tenendolo a un angolo di 90 gradi rispetto alla pelle.
Quando si rifinisce senza il pettine, si consiglia di:
Prestare attenzione ai bordi dei denti di taglio.
Tenere presente che il blocco lame rimuoverà tutti i capelli con cui viene a contatto.
Muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, con movimenti ben controllati e una leggera pressione.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:MG3946/15 , MG3940/15 , MG3930/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›