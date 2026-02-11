Come si modificano le impostazioni della velocità dell'epilatore Philips?

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Garanzia di 2 anni
Sono disponibili due opzioni di velocità. È possibile selezionare l'impostazione di velocità bassa o alta premendo il pulsante on/off oppure scorrere verso l'alto il cursore per l'impostazione della velocità
Se si preme una volta il pulsante on/off, l'epilatore Philips si avvia con l'impostazione di velocità alta (impostazione II). Se si preme nuovamente il pulsante on/off, l'impostazione della velocità passa a quella bassa (impostazione I). Se si preme il pulsante on/off una terza volta, l'epilatore si spegne.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE719/00 , BRE738/00 , BRE728/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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