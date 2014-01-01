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    Assistenza Philips

    Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?

    Pubblicato su 28 agosto 2024

    Esistono tre tipi diversi di testine Sonicare. La testina compatibile con lo spazzolino dipende dal modello in uso.  

    • La testina ad aggancio è quella standard e si adatta alla maggior parte dei nostri spazzolini Sonicare ricaricabili. 

    • I modelli Essence più vecchi sono dotati di una testina più grande avvitabile.
       

    • Le testine Philips One e Philips One for Kids sono compatibili solo con Philips One e Philips One for Kids. 

    Testina ad aggancio

    Testina ad aggancio Sonicare

    Testina avvitabile

    Testina avvitabile Sonicare

    Testina Philips One

    Anche le testine Philips One sono ad aggancio. Tuttavia, possono essere utilizzate solo con lo spazzolino Philips One. 
     
    Testina Philips One

    Testine Smart

    Le testine Smart sono in grado di indicare allo spazzolino quale testina si sta utilizzando. Lo spazzolino selezionerà quindi la modalità e l'intensità ottimali. È possibile identificare le testine Smart grazie alla relativa icona presente alla base delle stesse. 
    Testina Smart Philips

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7106/01 , HX7403/05 , HX7421/08 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7119/02 , HX7420/08 , HX7400/06 , HX7423/09 , HY1200/25 , HX3603/01 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7406/01 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7400/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX9918/89 , HY1200/26 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9611/19 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HY1100/02 , HY1100/01 , HY1100/04 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9911/29 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9631/16 , HX9681/01 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9691/06 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX3212/11 , HX3212/03 , HX6311/07 , HX6022/05 , HX3110/00 , HX6023/05 , HX6003/05 , HX6013/05 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6002/42 , HX6002/05 , HX6013/02 , HX6024/05 , HX6023/02 , HX6012/05 , HX5551/02 , HX4012/10 , HX5751/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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