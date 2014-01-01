Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
Pubblicato su
28 agosto 2024
Esistono tre tipi diversi di testine Sonicare. La testina compatibile con lo spazzolino dipende dal modello in uso.
La testina ad aggancio è quella standard e si adatta alla maggior parte dei nostri spazzolini Sonicare ricaricabili.
I modelli Essence più vecchi sono dotati di una testina più grande avvitabile.
Le testine Philips One e Philips One for Kids sono compatibili solo con Philips One e Philips One for Kids.
Testina ad aggancio
Testina avvitabile
Testina Philips One
Anche le testine Philips One sono ad aggancio. Tuttavia, possono essere utilizzate solo con lo spazzolino Philips One.
Testine Smart
Le testine Smart sono in grado di indicare allo spazzolino quale testina si sta utilizzando. Lo spazzolino selezionerà quindi la modalità e l'intensità ottimali. È possibile identificare le testine Smart grazie alla relativa icona presente alla base delle stesse.