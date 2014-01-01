Le testine Philips One e Philips One for Kids sono compatibili solo con Philips One e Philips One for Kids.

La testina ad aggancio è quella standard e si adatta alla maggior parte dei nostri spazzolini Sonicare ricaricabili.

Testine Smart

Le testine Smart sono in grado di indicare allo spazzolino quale testina si sta utilizzando. Lo spazzolino selezionerà quindi la modalità e l'intensità ottimali. È possibile identificare le testine Smart grazie alla relativa icona presente alla base delle stesse.