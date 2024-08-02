Se lo spazzolino Sonicare non si accende, è improbabile che la sostituzione della batteria risolva il problema. È possibile inviare una richiesta di garanzia online per ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo qui o contattare Philips qui. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.

La batteria ricaricabile integrata può essere rimossa per lo smaltimento; le istruzioni per la rimozione della batteria sono disponibili nella sezione "Manuali e documentazione" del prodotto qui. Se non ci si sente a proprio agio nello smontare i componenti elettronici, si consiglia di richiedere assistenza professionale presso il centro di riciclaggio o riparazione più vicino.

È sconsigliato sostituire la batteria in autonomia poiché potrebbe aumentare il rischio di incendi o altri potenziali rischi per la sicurezza.

Nota: l'apertura dello spazzolino invaliderà la garanzia del prodotto.