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    Assistenza Philips

    È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?

    Pubblicato su 5 settembre 2024

    Se lo spazzolino Sonicare non si accende, è improbabile che la sostituzione della batteria risolva il problema. È possibile inviare una richiesta di garanzia online per ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo qui  o contattare Philips qui.  Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.

    La batteria ricaricabile integrata può essere rimossa per lo smaltimento; le istruzioni per la rimozione della batteria sono disponibili nella sezione "Manuali e documentazione" del prodotto qui. Se non ci si sente a proprio agio nello smontare i componenti elettronici, si consiglia di richiedere assistenza professionale presso il centro di riciclaggio o riparazione più vicino.

    È sconsigliato sostituire la batteria in autonomia poiché potrebbe aumentare il rischio di incendi o altri potenziali rischi per la sicurezza.

    Nota: l'apertura dello spazzolino invaliderà la garanzia del prodotto.

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX7420/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7428/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9611/19 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9914/54 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9681/01 , HX9631/16 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9911/03 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9601/02 , HX9903/03 , HX6601/29 , HX3212/61 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX3212/11 , HX3212/03 , HX6231/01 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6511/50 , HX5551/02 , HX5751/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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