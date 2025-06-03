QD-OLED Care

Termini di ricerca
Aiuta a prevenire la persistenza dei log, soprattutto quando rimangono a lungo nella posizione fissa.
Individua più log contemporaneamente.
Livello n. 2: riduzione della luminosità del 20% L'obiettivo è quello di minimizzare l'impatto sull'aspetto visivo e di proteggere le aree vulnerabili dello schermo.
Livello n. 1: riduzione della luminosità del 10%
L’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto sull’aspetto visivo e di proteggere le aree vulnerabili dello schermo.
Riduce la luminosità nei punti in cui si manifesta una differenza considerevole tra le zone chiare e quelle scure, ad es. i letterbox (strisce nere sopra e sotto) o i pillar box (strisce laterali), il che è molto frequente durante la riproduzione dei film o la visualizzazione di più finestre/fonti.
Individua le principali barre statiche (ad es. la barra applicazioni Windows) che rimangono visibili per tempi prolungati. Riduce la luminosità in queste zone al fine di prevenire la persistenza dell’immagine il che è utile per quelli che lavorano o giocano usando spesso elementi statici dell’interfaccia utente.
Questa funzione bilancia la prestazione e la sicurezza del pannello senza alcun intervento dell’utente.
Gaming Monitor
Monitor per giochi QD OLED
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Monitor per giochi QD OLED
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Monitor per giochi QD OLED
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Monitor per giochi QD OLED
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Monitor per giochi QD OLED
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Monitor per giochi QD OLED
32M2N8900/00
