    QD-OLED Care

    I monitor Philips Evnia sono dotati dei migliori strumenti software che impediscono la persistenza dell’immagine e mantengono il monitor in buone condizioni. Il solito problema dei pannelli QD-OLED consiste appunto nella persistenza dell’immagine, tuttavia, questo rischio può essere notevolmente ridotto grazie a una cura adeguata.

    Protezione contro log multipli

    Individua e sopprime i log statici sullo schermo.


    Aiuta a prevenire la persistenza dei log, soprattutto quando rimangono a lungo nella posizione fissa.

    Rilevamento automatico


    Individua più log contemporaneamente.

    Livelli di riduzione della luminosità


    Livello n. 1: riduzione della luminosità del 10% 

    Livello n. 2: riduzione della luminosità del 20%

     

    L’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto sull’aspetto visivo e di proteggere le aree vulnerabili dello schermo.

    Limitatore di luminosità dei bordi

     

    Riduce la luminosità nei punti in cui si manifesta una differenza considerevole tra le zone chiare e quelle scure, ad es. i letterbox (strisce nere sopra e sotto) o i pillar box (strisce laterali), il che è molto frequente durante la riproduzione dei film o la visualizzazione di più finestre/fonti.

    dei bordi – Letter Box

    dei bordi – Pillar Box

    dei bordi – Divisioni verticali

    bordi – Letter Box

    dei bordi – Pillar Box

    dei bordi – Divisioni verticali

    Limitatore di luminosità – Barra applicazioni

     
    Identifica le principali barre statiche e le protegge attenuando la loro luminosità.




    Individua le principali barre statiche (ad es. la barra applicazioni Windows) che rimangono visibili per tempi prolungati. Riduce la luminosità in queste zone al fine di prevenire la persistenza dell’immagine il che è utile per quelli che lavorano o giocano usando spesso elementi statici dell’interfaccia utente.

    Individua le principali barre statiche (ad es. la barra applicazioni Windows) che rimangono visibili per tempi prolungati. Riduce la luminosità in queste zone al fine di prevenire la persistenza dell’immagine il che è utile per quelli che lavorano o giocano usando spesso elementi statici dell’interfaccia utente.

    Protezione termica

     
     
    Controlla in modo proattivo la temperatura del pannello riducendo la sua luminosità quando la temperatura aumenta. In questo modo mantiene la temperatura del monitor sotto i 60 °C garantendo un lungo ciclo di vita e prestazioni stabili, soprattutto durante giochi impegnativi.

    Come funziona?

    • La luminosità viene ridotta automaticamente se la temperatura supera i 60 °C..
    • Controlla in modo proattivo la temperatura del pannello riducendo la sua luminosità quando la temperatura aumenta.
    • Mantiene la temperatura del monitor sotto i 60 °C garantendo un lungo ciclo di vita e prestazioni stabili, soprattutto durante giochi impegnativi.

     

    Questa funzione bilancia la prestazione e la sicurezza del pannello senza alcun intervento dell’utente.

    La migliore scelta:

    Monitor QD-OLED

