Imaging PureWave

Il trasduttore Philips eL18-4 integra frequenze elevatissime e specifiche acustiche a banda ultralarga nell'array PureWave. Questo innovativo trasduttore contiene un array a più file per una messa a fuoco elettronica completa del piano di elevazione. Insieme la messa a fuoco dell'elevazione e la messa a fuoco dell'azimut producono immagini a spessore sottile con livelli eccellenti di risoluzione dei dettagli e uniformità dei tessuti, a profondità di campo sia vicine che lontane. Le applicazioni cliniche possono essere quindi le più varie, le immagini prodotte sono straordinarie e le prestazioni della profondità di campo risultano ottimali.

Soluzione completa per l'elastografia

Il trasduttore eL18-4 è pensato per completare le soluzioni per elastografia. Da un lato lo strain imaging, caratterizzato da una sensibilità elevata, può essere utilizzato per valutare in modo rapido i valori di rigidità relativa dei tessuti in una vasta gamma di applicazioni. Dall'altro l'elastografia shear-wave utilizza schemi di impulsi dedicati per generare e rilevare la velocità di propagazione delle onde trasverse, fornendo una misura assoluta della rigidità dei tessuti. La capacità di riunire entrambi i metodi elastografici e di fornire immagini eccellenti è un risultato clinico straordinario che porta avanti la pratica clinica.

MicroFlow Imaging

Il trasduttore eL18-4 supporta Philips MicroFlow Imaging, un nuovo metodo proprietario per il rilevamento del flusso di sangue con un approccio innovativo per la valutazione dei letti vascolari. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, MicroFlow Imaging riesce a rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e pochi artefatti. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine restano alti e vengono applicate avanzate tecniche di riduzione degli artefatti. Le opzioni di sottrazione immagine 2D, blending e visualizzazione affiancata conferiscono un'eccellente versatilità alla visualizzazione delle immagini in molteplici applicazioni cliniche.

Biopsia di precisione

In molti centri sanitari le biopsie sono una parte di routine degli esami ecografici. L'uso di tecniche bioptiche con guida di precisione permette di prelevare campioni di tessuto in modo mirato riducendo il numero dei passaggi dell'ago. Il trasduttore eL18-4 è compatibile con CIVCO Verza, un sistema avanzato di guida bioptica praticamente privo di spazio morto. Il software per la visualizzazione dell'ago, inoltre, ottimizza la visione dei riflessi dell'ago, aumentando l'affidabilità durante le procedure.