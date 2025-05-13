Arteriovenous TRANCE (AV TRANCE) è una tecnica di angiografia e/o venografia senza mezzo di contrasto che favorisce il comfort del paziente e consente di valutare l'anatomia vascolare e la sua fisiopatologia in più regioni utilizzando i tempi di rilassamento come contrasto endogeno. AV TRANCE è una tecnica MRA 3D indipendente dal flusso e a respiro libero che consente la pianificazione con un solo clic.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.