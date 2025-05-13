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High Bandwidth IR

Applicazioni cliniche RM

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High Bandwidth IR¹ è una tecnica di inversion recovery che consente di ridurre gli artefatti da metallo off-resonance e valutare accuratamente la cicatrice miocardica nei pazienti con dispositivi cardiaci elettronici impiantabili. Consente di migliorare la qualità diagnostica delle immagini per le scansioni cardiache con Late Gadolinium Enhancement (LGE)

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  • 1. High Bandwidth IR consente un impulso di inversione a larghezza di banda elevata con la possibilità di aggiungere un offset di frequenza. La larghezza di banda elevata è di almeno 3,9 kHz.

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