High Bandwidth IR¹ è una tecnica di inversion recovery che consente di ridurre gli artefatti da metallo off-resonance e valutare accuratamente la cicatrice miocardica nei pazienti con dispositivi cardiaci elettronici impiantabili. Consente di migliorare la qualità diagnostica delle immagini per le scansioni cardiache con Late Gadolinium Enhancement (LGE)
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.