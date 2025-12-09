Philips SmartSpeed Precise è la nostra tecnica di accelerazione di nuova generazione che amplia le comprovate tecnologie Compressed SENSE e SmartSpeed con un'esclusiva tecnica innovativa Dual AI. SmartSpeed Precise garantisce una precisione senza precedenti alla massima velocità, accelerando il tempo di scansione fino a 3 volte [1] e aumentando la nitidezza fino all'80% [2], a vantaggio della produttività del reparto RM. SmartSpeed Precise è disponibile in tutta la gamma di sistemi RM Philips da 1.5T e 3.0T [3] e per tutte le anatomie.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.