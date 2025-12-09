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SmartSpeed Precise - Cardiac

Applicazioni cliniche RM

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Philips SmartSpeed Precise è la nostra tecnica di accelerazione di nuova generazione che amplia le comprovate tecnologie Compressed SENSE e SmartSpeed con un'esclusiva tecnica innovativa Dual AI. SmartSpeed Precise garantisce una precisione senza precedenti alla massima velocità, accelerando il tempo di scansione fino a 3 volte [1] e aumentando la nitidezza fino all'80% [2], a vantaggio della produttività del reparto RM. SmartSpeed Precise è disponibile in tutta la gamma di sistemi RM Philips da 1.5T e 3.0T [3] e per tutte le anatomie.

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  • 1. Rispetto all'imaging SENSE, senza perdita di qualità dell'immagine.
  • 2. Tecnologia di ricostruzione rispetto all'imaging convenzionale (SENSE/Compressed SENSE, SmartSpeed AI). La nitidezza è stata valutata mediante scansione con fantoccio.
  • 3. Sistemi basati su dStream, non disponibili per i sistemi Prodiva e Multiva.

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