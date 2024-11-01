L'opzione Emory Cardiac Toolbox (ECTb) HeartFusion offre la fusione dell'albero coronarico del paziente ricostruito da angio-TC cardiaca con immagini di perfusione MN.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.